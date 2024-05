Covid - AstraZeneca esce di scena Ritirato il vaccino | ormai è superato | Ma ha salvato 6,5 milioni di vite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ilanti-diva in pensione in tutto il mondo. Dopo aver contribuito a salvaredi– per l’esattezza, 6,5 solo nel primo anno di utilizzo, stando a stime indipendenti –, la profilassi è stata ritirata per ragioni commerciali dato il calo della domanda. Il siero, a vettore virale, è stato uno dei primi ad essere immesso sul mercato nel 2021, in piena pandemia, aprendo così la strada ad una serie di farmaci più aggiornati, ad mRna che, a differenza dei tradizionali vaccini, stimola il sistema immunitario a creare anticorpi per proteggere l’organismo dal Coronavirus. "Considerata la quantità di vaccini disponibili ed efficaci per le nuove varianti di-19, non c’è più stata domanda per ilVaxzevria che di conseguenza ...