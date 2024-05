I testimoni oculari | Con il giardino è crollato un pezzo del nostro cuore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) "Ci siamo sentiti protetti e mai abbandonati". Maria Assunta Cannistraro e il marito, Renzo Gazzarri, vivono in via della Pietraia, nella casa con affaccio su quel maledetto baratro che domenica scorsa ha aperto una spirale di dolore e paura. Ildella famiglia è piombato a terra insieme a una porzione del costone murario di San Feliceintorno alle 12, trascinandosi via pezzi di vita e di ricordi. Signora Cannistraro, lei è fra ledello spaventoso crollo di domenica scorsa. Dove ha trovato riparo da allora? "In questi giorni siamo stati ospitati da un’amica, in un’abitazione non lontana dalla nostra. E non ci siamo mai sentiti soli. Da oggi (ieri per chi legge, ndr, siamo tornati nella nostra casa". Come sono stati questi giorni, da quando lei e suo marito vi siete ritrovati a abbandonare in tutta ...