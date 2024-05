Isabelle Huppert presidente di giuria alla Mostra di Venezia

(Di giovedì 9 maggio 2024) A pochi giorni dal festival di Cannes (14-25 maggio) con la regista di Barbie Greta Gerwig a presiedere ladel concorso, la 81ªdel cinema di(28 agosto - 7 settembre) annuncia un’altra donna, la grandissima attrice, 71 anni, per guidare il gruppo che assegnerà il Leone d’oro. "Oggi più che mai il cinema è una promessa. La promessa di evadere, di sconvolgerci, di sorprendere, di guardare il mondo in faccia, uniti nella diversità dei nostri gusti e delle nostre idee", ha commentato l’artista, due Coppe Volpi vinte (con i film di Chabrol Un affare di donne, 1988 e La cérémonie - Il buio nella mente, 1995) e un Leone d’oro speciale nel 2005 per il complesso dell’opera, l’anno di Gabrielle di Patrice Chéreau. Simbolo di professionalità, puntigliosità, metodo ma anche ...

