Museo senza barriere Oggi il via

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si intitola ‘….riflessioni in coro ‘- Il progetto ‘’ incontra il territorio -, la mostra che sarà inaugurataalle ore 10 alAthena di via Carlo Piaggia, a Capannori. L’esposizione , che resterà aperta fino al 23 maggio, è stata pensata, realizzata e montata dallo Staff del Progetto ““ ad Athena e racconta un percorso di riflessione e condivisione, di incontri sul tema delletra diverse realtà del territorio e tra vari punti di vista. La mostra sarà visitabile il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13, il venerdì dalle 13 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni tel.0583-438784; ...

'Questa giornata e questo restauro non sarebbero possibili se a Ravenna non ci fosse una banca, il cui 49,77% delle azioni di proprietà della Fondazione consente interventi di grandissimo profilo, oltre ai tanti altri per il territorio". E' quanto ...

Civetta, il baby cicerone. Ha 11 anni e parla inglese - Civetta, il baby cicerone. Ha 11 anni e parla inglese - Il padre di Mattia Rosai, guida al museo: "Iniziò a soli 9 anni, venendo con me". Il bambino racconta di aver fatto da speaker anche a gruppi di 20 persone. .

LIVE FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 1-0: VIA ALLA RIPRESA SENZA CAMBI - LIVE FV, C. BRUGGE-FIORENTINA 1-0: VIA ALLA RIPRESA senza CAMBI - 46' - Via alla ripresa. Nessun cambio per le due formazioni === INTERVALLO === 46' - Spreca malamente una rimessa laterale la Fiorentina, che all'intervallo è sotto di un ...