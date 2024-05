La correttezza alla guida non è un optional

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024)come nella vita siamo più propensi a notare gli errori altrui che i nostri. A rivelarlo è il 14° Barometro europeo dellaresponsabile condotto da Ipsos su 12.413 persone in 11 paesi europei, questo sondaggio annuale ad ampio raggio offre una panoramica sui comportamenti e il ritratto degli europei al volante. Il 97% degli automobilisti intervistati, tra i quali non mancano i giovani e neopatentati, non solo si promuove ma è convinto dire benissimo. Chiamato a descrivere il proprio comportamento allesi descrive vigile (nel 75% per gli automobilisti europei e nell’80% dei casi per quelli italiani), calmo (58%; 47%) o addirittura cortesi (29%; 20%). Solo alcuni ammettono di essere stressati (11%; 15%). Ma non si considerano quasi mai aggressivi (3%; 3%), pericolosi (1%; 1%) o ...