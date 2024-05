Sanità - nuova rivoluzione in vista | Più esami dai medici di famiglia

(Di giovedì 9 maggio 2024) di Lisa Ciardi Ecografie, spirometrie,del sangue con Poct (prelievo capillare), elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci. Sono alcuni degli accertamenti che, in futuro, si dovrebbero poter fare a Firenze e nel resto della Toscana, direttamente dal proprio dottore di. In questa direzione, almeno, va il progetto elaborato daidina generale e ora in fase di sviluppo in sinergia con la Regione, anche grazie a 2 milioni di euro destinati alla lotta alle liste d’attesa. "L’idea è partita durante il nostro congresso regionale - spiega Niccolò Biancalani, segretario regionale della Fimmg, la Federazione deidina generale – partendo dalla consapevolezza di un finanziamento del Governo. L’idea è piaciuta alla Regione e l’abbiamo sviluppata. ...

Sanità , Liste d'attesa in Veneto. Sulla carta la norma statale è in vigore ormai da un quarto di secolo, ma tende ad uscire dai cassetti solo quando viene sventolata da attivisti e...

Le Liste d’attesa per visite ed esami medici sono sempre più lunghe . Orientarsi per ottenere visite ed esami specialistici in regime di SSN è diventato estremamente difficoltoso e anche stressante. Alle lunghe attese telefoniche scandite da ...

Liste d'attesa con tempi biblici, da colonscopia a mammografia ecco quanto bisogna aspettare - ... con una sanità per ricchi, per chi paga, e una sanità invece per chi non può'. Alcuni aspetti sono ... Perché Ci sono tanti fattori: la medicina difensiva, si prescrivono esami solo per soddisfare un ...

Inaugurata nuova Tac a Mercato San Severino, De Luca attacca il governo - ...immagini cliniche ad altissima qualità diagnostica ed elevato dettaglio anatomico in tutti gli esami. Un'eccellenza per il territorio ma il governatore torna ad attaccare il governo sulla sanità. 'Se ...