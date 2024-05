Gli sfollati nella trappola di Rafah Scudi per Hamas - in fuga dai missili | Noi esausti e senza più un posto

(Di giovedì 9 maggio 2024) di Antonio Del Prete Scappano da mesi come formiche stordite dalla paura. Camminano da una città all’altra; gridanopiù voce, glipalestinesi. Piangono i morti e le loro vite disgraziate. Le impronte delle scarpe non disegnano uno sbocco sulla sabbia arsa dalle bombe. Non c’è una via d’uscita dalla Striscia. "Gaza è una città fantasma, Khan Younis è una città fantasma", racconta Aya al-Arja alla tv qatariota Al Jazeera, oscurata nei giorni scorsi dal governo Netanyahu. Aya è una giovane donna dalla voce calma con lo sguardo e l’abito neri come il lutto. "Siamo stanchi,– dice a invocare pietà –, abbiamo lasciatoper venire ad al-Mawasi, ma non c’è unper noi, ovunque è pieno di". Ad al-Mawasi l’esercito israeliano ha organizzato una ‘zona ...

“Se fosse per il Comune, da giovedì saremmo in mezzo alla strada, eppure una casa ce l’abbiamo, se solo ci facessero rientrare ”. Lo sfogo della famiglia Scianca arriva a sei mesi dalla Frana che ha travolto i primi due piani dei civici 32, ...

