I Dialoghi di Pistoia quest’anno si dedicano al cibo

Giorgio Cella "Storia e geopolitica della crisi ucraina". Con l’autore Pietro Pinna Pintor e Andrea Borelli - Giorgio Cella "Storia e geopolitica della crisi ucraina". Con l’autore Pietro Pinna Pintor e Andrea Borelli - Giorgio Cella presenta il libro "Storia e geopolitica della crisi ucraina" a pistoia, un'analisi approfondita dei conflitti che hanno portato all'attuale situazione in Ucraina.

Movimento 5 Stelle: "Aumenti Tari non si fermano, l'economia cittadina rischia il collasso" - Movimento 5 Stelle: "Aumenti Tari non si fermano, l'economia cittadina rischia il collasso" - piazza degli Ortaggi, piazza Duomo, piazza Spirito Santo, via dei Fabbri, via di Stracceria, via del Lastrone, via degli Orafi, via dell’Abbondanza, via Cavour e via Roma e si è svolto in sinergia con ...

Dal 24 al 26 maggio la XV edizione dei Dialoghi di Pistoia: “Siamo ciò che mangiamo Nutrire il corpo e la mente” - Dal 24 al 26 maggio la XV edizione dei dialoghi di pistoia: “Siamo ciò che mangiamo Nutrire il corpo e la mente” - La redazione 8 Maggio 2024 Dal 24 al 26 maggio la XV edizione dei dialoghi di pistoia: “Siamo ciò che mangiamo Nutrire il corpo e la mente”2024-05-08T14:17:52+02:00 Archivio, Articoli/News Da venerdì ...