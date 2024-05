’Killer’ dei Van Der Graaf Generator Per amare è necessario abbassare le difese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) E così vivi in fondo al mare e ammazzi tutti quelli che ti vengono vicino... Ma sei davvero solo, perché tutti gli altri pesci ti temono e tu brami compagnia e qualcuno di tuo perché per tutta la vita sei stato solo. Un giorno nero di un mese nero in fondo al mare nero tua madre ti mise al mondo e morì subito dopo... Perché due assassini non possono vivere nella stesso recinto. E quando tua madre seppe che la sua ora era arrivata era davvero piuttosto contenta. Morte nel mare, morte nel mare, qualcuno, per favore, venga a aiutarmi, venga a aiutarmi. I pesci non sanno volare, i pesci non sanno volare. Perla oscura del loro manifesto romantico in musica, il branodei Van Derè uno dei più riusciti del loro terzo album in studio ’H to He, Who Am the Only One’, pubblicato alla fine del 1970 dalla Charisma ...