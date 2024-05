(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Quando Kouame ha colto il suo secondo palo (il terzo complessivo dei)i tifosi fiorentini hanno temuto l’ennesima beffa, quella di una sconfitta (ingiusta) e di un’eliminazione amara. Ma nella semidi ritorno dellatra Club Brugge ela superiorità dei gigliati è stata straripante ed è andata oltre la sfortuna. A deciderla il rigore di Beltran per un 1-1 conquistato da tutta la squadra e da mister Vincenzo Italiano, bravo a leggere la gara in corso e a fare i cambi giusti. Brugge-, le foto della partita Oggi meritato giorno di riposo per la squadra, poi si riparte con la preparazione per il campionato (lunedì 13 al “Franchi” arriva il Monza) per cercare di agguantare ...

(Adnkronos) – Impresa della Fiorentina contro il Bruges nella semi finale di ritorno di Conference League : 1-1 in Belgio e i viola sono per il secondo anno di seguito in finale dopo il 3-2 conquistato all’andata. A decidere, il rigore di Beltran ...

Conference League: Fiorentina in finale, manca un passo al sogno di Firenze. Chi sfiderà i viola - conference league: Fiorentina in finale, manca un passo al sogno di Firenze. Chi sfiderà i viola - Dopo la festa per la qualificazione nella emozionante sfida di Bruges, ora i viola aspettano di conoscere l’avversaria ad Atene il 29 maggio: l’Aston Villa o l’Olympiacos ...

SNAI – Europa League: Atalanta in pole, per la Roma è dura. L’«1» di Gasp a 1,73, a 6,00 la vittoria nei 90’ dei giallorossi - SNAI – Europa league: Atalanta in pole, per la Roma è dura. L’«1» di Gasp a 1,73, a 6,00 la vittoria nei 90’ dei giallorossi - Giovedì il ritorno delle semifinali: i bergamaschi ospitano il Marsiglia con i favori del pronostico, mentre l’altra italiana ancora in corsa è chiamata all’impresa a Leverkusen. Equilibrio in Confere ...

Fiorentina raggiunge la finale della Conference League in un tributo a Joe Barone - Fiorentina raggiunge la finale della conference league in un tributo a Joe Barone - La Fiorentina ha raggiunto la finale della conference league, dedicando la vittoria al loro defunto CEO, Joe Barone. La squadra viola ha ottenuto una vittoria decisiva per 3-2 contro il Club Brugge ...