Prevenzione ed educazione servono più delle punizioni

(Di giovedì 9 maggio 2024) Maggiore peso del voto in condotta, maxi-multe a chi aggredisce il personale scolastico, attività di cittadinanza solidale durante le sospensioni. Sono alcuni cambiamenti che introdurrà nelle scuole il ddl Valditara. L’obiettivo è "responsabilizzare i giovani", ma è davvero così? Lo chiediamo a Federica Benassi, esperta di comunicazione in famiglia da 28 anni, speaker e formatrice per insegnanti e genitori, autrice di libri e imprenditrice. "Il problema principale non è la scuola, ma gli insegnanti che non valorizzano i talenti. In generale, pensano ai voti e a finire il programma e non si soffermano sul valore dell’alunno, sulle sue emozioni, non stabiliscono una relazione e non entrano in empatia con lui. Questa situazione si riflette anche in famiglia, con genitori che hanno pretese elevate perché valutano loro stessi in funzione del rendimento scolastico dei figli. Senza ...