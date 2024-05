Il tram torna in Brianza

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si sono sbloccati i lavori per l’avvio della tranvia Milano-Seregno, che ricalca in parte il tracciato della dismessa Milano-Desio. La ricostruzione è totale, con canoni di progettazione più moderni, fermate con marciapiedi alti e pensiline, al posto degli sbarchi a livello strada della vecchia infrastruttura. Raccordata ai binari di via Ornato (Niguarda) a Milano, dove termina la metro tranvia 4, la tranvia proseguirà a doppio binario per i comuni di Bresso e Cusano Milanino, fino all’altezza della fermata Calderara, al confine con Nova Milanese. La tranvia poi proseguirà a singolo binario, e raddoppi a tutte le fermate, per i comuni di Nova Milanese, Desio e Seregno all’altezza della stazione ferroviaria dove ci sarà il capolinea.

Il biglietto ATM diventa ricaricabile - Il biglietto ATM diventa ricaricabile - ATM (Azienda Trasporti Milanese) introduce il biglietto ricaricabile, dicendo addio ai ticket “usa e getta” per l’accesso a bus, tram e metro.

Gli autisti Atac sono pochi: in media hanno 33 giorni di ferie arretrate. E le nuove assunzioni non bastano - Gli autisti Atac sono pochi: in media hanno 33 giorni di ferie arretrate. E le nuove assunzioni non bastano - Giubileo, più autobus per le strade per sopperire alla mancanza di tram e personale in pensione. Atac aveva l’assoluta necessità di reclutare nuovi guidatori, dopo aver già assunto oltre 1000 persone ...

Ben-Hur, Rete 4/ Tram e cast seconda e ultima parte del kolossal storico, oggi 3 maggio 2024 - Ben-Hur, Rete 4/ tram e cast seconda e ultima parte del kolossal storico, oggi 3 maggio 2024 - Be-Hur, in onda oggi, venerdì 3 maggio, su Rete 4 alle 16,45, è il kolossal storico di cui oggi viene trasmessa la seconda e ultima parte.