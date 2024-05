(Di giovedì 9 maggio 2024) Un anno scolastico davvero speciale quello che vivranno quindici studenti, selezionati in tutta Italia, protagonisti del progetto ’’, il primo esempio di scuola itinerante. Gli insegnanti-guida accompagneranno gli studenti in un viaggio a piedi attraverso l’Italia, sviluppando uno speciale programma che attingerà anche dall’osservazione dei paesaggi, dellae dalle testimonianze delle comunità locali. Questo è il cuore diil progetto della cooperativa sociale CamminaMenti, in collaborazione con AIGAE (Associazione Italiana Guide Escursionistiche Ambientali), e aperto a 15 giovani provenienti da tutta Italia. Attraverso un processo di selezione, verrà formata una classe speciale che, a partire da settembre 2024, intraprenderà un viaggio di oltre mille chilometri, ...

Strade maestre. Un giro d’Italia per imparare dalla natura - strade maestre. Un giro d’Italia per imparare dalla natura - Un anno scolastico davvero speciale quello che vivranno quindici studenti, selezionati in tutta Italia, protagonisti del progetto ’strade Maestre’, il primo esempio di scuola itinerante. Gli ...

Le auto di studenti e giovani medici cannibalizzate ogni giorno: "Andare al Sant'Andrea è diventato pericoloso" - Le auto di studenti e giovani medici cannibalizzate ogni giorno: "Andare al Sant'Andrea è diventato pericoloso" - Gli studenti: "Siamo stanchi, preoccupati e amareggiati perché siamo ignorati da tutti e andare avanti così non è possibile" ...

Rapina due studenti e fugge in bici: fermato da un Carabiniere fuori servizio - Rapina due studenti e fugge in bici: fermato da un Carabiniere fuori servizio - Rapina due studenti che aspettavano l'autobus alla stazione, poi fugge in bici nella speranza di non essere beccato ...