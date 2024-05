Un chitarrista leggendario al Santomato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ancora un imperdibile, ancora un’esclusiva regionale che incorona il palco delLive del circolo Arci di via Montalese a più prolifico di tutta la provincia pistoiese e non solo. Una data da tenere a mente, sabato 11 maggio, un nome da evidenziare tra gli altri ed è quello di Carl Verheyen, ildei Supertramp che torna in concerto in Italia e fa tappa proprio alLive Club. Verheyen è oramai abituato a calcare il suolo italiano ed è sicuramente un amore corrisposto al cento per cento da tutti gli appassionati della sei corde e della buona musica. Si tratta certamente di uno dei nomi più famosi nel mondo della chitarra, con una carriera alle spalle a dir poco invidiabile: oltre che essere da molti anni membro dei Supertramp, Carl è infatti un rinomato session man e produttore, un vero e proprio riferimento ...