(Di giovedì 9 maggio 2024) Insieme per dare valore a un territorio dalle potenzialità enormi. QN Distretti approda nelle Marche per fare il punto sulle strategie del turismo di questa regione. L’evento di oggi ha come Main Partner: BPER Banca ed è realizzato in collaborazione con Camera di Commercio delle Marche, Comune di Ancona, LUISS, con il patrocinio della Regione Marche. Per seguire da remoto l’appuntamento di Ancona https://speciale.quotidiano.net/distretti-turistici/ o inquadrare il qrcode a sinistra.

Impegno condiviso per lo sviluppo - impegno condiviso per lo sviluppo - QN Distretti analizza le strategie turistiche delle Marche con il supporto di importanti partner come BPER Banca e istituzioni locali. Evento di rilievo con focus sul valore del territorio.

De Luca chiede di azzerare la giunta di Messina “poco impegno in campagna elettorale” - De Luca chiede di azzerare la giunta di Messina “poco impegno in campagna elettorale” - Ho già fatto sapere al coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice che non sono contento del suo operato e non condivido l'andamento della campagna elettorale". Ancora più sferzanti ...

"Sulla Via di Damasco" la voce degli "Immischiati" - "Sulla Via di Damasco" la voce degli "Immischiati" - "Immischiati" sono coloro che contribuiscono liberamente al bene comune mettendo la persona al centro, attraverso idee, suggerimenti, partecipazione, scegliendo la lavanda dei piedi come paradigma ...