Datemi 4mila euro e cancello le foto hard - ma l' incontro era una trappola Arrestato un carabiniere

(Di giovedì 9 maggio 2024) MACERATA Estorsionea una giovane,49enne. L?uomo, che vive in comune della provincia di Macerata ma lavora nel Fermano, è finito in manette ieri mattina. La...

Pretendeva di continuare a Guadagna re con i filmini hard che la sua ex compagna metteva online. Al suo "no" iniziavano le minacce, la violenza verbale e lo stalking. Per queste ragioni un 30enne italiano è stato arrestato per sfruttamento della ...

L'operazione è scattata in un comune del maceratese, dove abitano le vittime di circa trent'anni. Il militare, che lavora nel Fermano, avrebbe mostrato loro foto 'hot' con i loro volti, chiedendo 2mila euro per cancellarle dalla Rete. Le donne ha ...

Gragnano, invia in chat ad amici video hard della fidanzata: arrestato - Gragnano, invia in chat ad amici video hard della fidanzata: arrestato - E oggi il suo ex compagno è stato arrestato con l'accusa di revenge porn ... ha permesso di accertare la presenza di un ulteriore video a contenuto chiaramente hard, nel quale l'indagato viene ripreso ...

Gragnano, revenge porn all'ex fidanzata: arrestato 37enne - Gragnano, revenge porn all'ex fidanzata: arrestato 37enne - Dopo aver denunciato i fatti ai carabinieri, aveva raccontato la sua storia di revenge porn nel corso del programma Le Iene, dicendo di aver pensato al suicidio: il suo ex fidanzato finisce agli ...

Non solo Seagate Barracuda 8TB a 135€: prezzi assurdi anche su Ironwolf Pro 14TB e 16TB (nuovi, no ricondizionati) - Non solo Seagate Barracuda 8TB a 135€: prezzi assurdi anche su Ironwolf Pro 14TB e 16TB (nuovi, no ricondizionati) - Tanti TB spendendo veramente poco su Amazon. Oltre alle nuove scorte del super venduto Seagate Barracuda 8TB meritano grandissima attenzione anche i Seagate Ironwolf Pro 14TB e 16TB, offerti a prezzi ...