(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo quasi due anni di stop a causa dei lavori, domenica 12 maggio tornano iambulanti in viale Sane via Guidiccioni per la prima edizione di un nuovo evento mercatale organizzato da Confesercenti Toscana e il suo sindacato degli ambulanti Anva. “Sanin” trasformerà l’asse commerciale del quartiere in una grande area all’aperto dedicata alla shopping con 60ambulanti provenienti dalla Lucchesia e da tutta la Toscana che si dislocheranno lungo il viale Sane via Guidiccioni a partire8 fino20. “Un format nuovo per un evento che in passato era tra i più attesi dai lucchesi e non solo – si legge in una nota dell’Area Lucca di Confesercenti Toscana – e che unisce le ...

San Concordio in festa, banchi e prodotti agricoli dalle 8 alle 20 - San concordio in festa, banchi e prodotti agricoli dalle 8 alle 20 - Dopo due anni di lavori, banchi ambulanti tornano a Lucca con "San concordio in festa", evento mercatale organizzato da Confesercenti Toscana e Anva. 60 banchi ambulanti offriranno shopping lungo vial ...

Domenica 12 maggio "San Concordio in festa": banchi, produttori agricoli e negozi aperti dalle 8 alle 20 - Domenica 12 maggio "San concordio in festa": banchi, produttori agricoli e negozi aperti dalle 8 alle 20 - Dopo quasi due anni di stop a causa dei lavori, domenica 12 maggio tornano i banchi ambulanti in viale San concordio e via Guidiccioni per la prima edizione di un nuovo evento mercatale organizzato da ...

Una serata informativa sul nuovo impianto per il trattamento di assorbenti e pannoloni previsto in località Salanetti - Una serata informativa sul nuovo impianto per il trattamento di assorbenti e pannoloni previsto in località Salanetti - Giovedì 9 maggio alle ore 21, presso l'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara in via Roma 121 a Porcari, si terrà una serata informativa avente come oggetto il nuovo impianto per il trattamento di assor ...