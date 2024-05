Atalanta - un dato per sognare Dublino | solo il Clermont ha fatto peggio del Marsiglia in trasferta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 9 maggio 2024) Del futuro non parla, probabilmente perché non ha tempo per pensarci. Con tre partite cruciali in una settimana Gian Piero Gasperini con la suasi gioca nonla stagione, ma anche un capitolo indelebile di storia. Prima la semifinale di ritorno di Europa League contro ilin programma stasera, poi lo scontro diretto di domenica per la qualificazione in Champions contro la Roma, infine la finale di Coppa Italia con la Juventus prevista per il 15 maggio. Un tour de force che definirà in modo più chiaro il posto nella storia di Gasperini, proprio nei giorni in cui il suo nome è nuovamente accostato ad altri club. Si riparte dall’1-1 dell’andata al Velodrome e al Gewiss Stadium la Dea insegue quella che sarebbe la prima finale europea dal 1907. Si tratterebbe di una prima volta per Gasperini, ma praticamente per tutta ...