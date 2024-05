(Di giovedì 9 maggio 2024) Montevarchi, 9 maggio 2024 – Dipendenti Euronics sventano il furto di unma uno di questi, poi, deve ricorrere alle cure del pronto soccorso. Movimentato pomeriggio, quello di martedì, all’interno del punto vendita di elettrodomestici ed elettronica di Montevarchi. Attorno alle 15, in una giornata che sembrava come tante altre, un ragazzo dall’apparente età di 20 anni circa gira con fare piuttosto sospetto nel reparto degli smartphone, si dirige verso il punto dove sono presenti i telefoni della Samsung e con un’azione repentina, pensando di poterla fare franca, strappa ilstesso dalla bacheca espositiva tentando, nell’immediato, la fuga verso l’uscita principale. Ma non aveva fatto i conti con l’occhio vigile di unche, accortosi subito del fattaccio, si è piombato addosso al ladro riuscendo, dopo una ...

San Tammaro. Ha rivenduto per 32 € a un negozio di telefonia il cellulare che aveva poco prima Ruba to a una 70enne di San Tammaro. E’ accaduto ieri (3 maggio). Erano le ore 09:30 quando la vittima, un’anziana donna, è giunta con il marito presso la ...

ruba un cellulare e i documenti di una passeggera nella calca della stazione ferroviaria. arresta to dagli uomini della Polfer. A finire in manette un 23enne di origini rumene con precedenti di polizia . Napoli , infila le mani nei pantaloni di una ...

L'inviato di "Striscia la Notizia" , Valerio Staffelli , è tornato a Milano per vedere come procede il problema dei furti fatti dalle borseggiatrici. Nel suo VIDEO ha mostrato le strategie utilizzate dalle "lestofanti" per ruba re e ha anche fatto ...

Ruba cellulare al centro commerciale. Dipendente lo insegue e lo riprende - ruba cellulare al centro commerciale. Dipendente lo insegue e lo riprende - Montevarchi, 9 maggio 2024 – Dipendenti Euronics sventano il furto di un cellulare ma uno di questi, poi, deve ricorrere alle cure del pronto soccorso. Movimentato pomeriggio, quello di martedì, ...

Firenze: furto negli spogliatoi di un club sportivo alle Cascine. Rubati denaro e cellulari - Firenze: furto negli spogliatoi di un club sportivo alle Cascine. rubati denaro e cellulari - Il ladro, secondo quanto emerso, dopo essere entrato nello spogliatoio, che era aperto ed incustodito, avrebbe rubato circa 50 euro da due portafogli, un cellulare, e alcuni anelli lasciati in una ...

Fermato su auto con 22mila euro di oggetti rubati: "Vi pago se non mi arrestate" - Fermato su auto con 22mila euro di oggetti rubati: "Vi pago se non mi arrestate" - Nascondeva in auto 22mila euro di oggetti rubati in un appartamento e per guadagnarsi la fuga, evitando così l'arresto, ha anche tentato di corrompere i carabinieri della stazione di piazza Bologna ch ...