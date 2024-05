L’ultimo saluto al prof Maltagliati direttore sanitario e nutrizionista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) La grande famiglia della Misericordia di Pistoia piange la scomparsa delessor Paolo, per trent’annidell’Arciconfraternita. Ilessore era nato a Pistoia il 12 marzo del 1929. Lascia i suoi quattro figli Letizia, Carlo, Isabella e Filippo. L’amata moglie Maria Marchi era morta alcuni anni fa. Lo ricorda con grande stima eondo affetto il presidente della Misericordia, Sergio Fedi, con il quale ha condiviso molti anni di servizio dentro l’Arciconfraternita. Ilessore lascia anche i molti amici che durante gli anni di presenza nella Misericordia hanno saputo apprezzare le sue dotiessionali e umane. Oltre alla direzione sanitaria, nella sede di via del Can Bianco prima e di Villa Bianchi poi, il ...