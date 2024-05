Al via Smart Minibond | 50 milioni per le pmi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Banca Valsabbina (in foto il dg Marco Bonetti), già da tempo attiva nell’investimento e strutturazione di, lancia - con il supporto della controllata ‘’Integrae Sim’’ - il programma ‘’’’, stanziando 50di euro di finanza complementare per le pmi che intendono investire e crescere.

