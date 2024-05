Dea senza limiti | carica da finale Battere l’Olympique per la storia Gasp vuole una notte magica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) di Fabrizio Carcano È arrivata lapiù attesa per l’Atalanta e per . La più attesa da trentasei anni: alle 21 al Gewiss Stadium, esaurito ovviamente, la Dea si gioca per la seconda volta nella sual’accesso ad unaeuropea. Andò male nel 1988, nella semidi Coppa delle Coppe persa al Comunale contro i belgi del Malines. Stasera tutto sembra far pendere la bilancia verso la sponda nerazzurra: serve una vittoria, dopo l’1-1 dell’andata, contro un’Olympique Marsiglia che arranca al settimo posto nel campionato francese e non ha, a parte il 35enne Aubameyang in fase calante, stelle che brillano a livello internazionale. A differenza di una Dea che schiera top player come Koopmeiners o Scamacca o lo stesso De Ketelaere. Pronostico tutto per l’Atalanta contro un’OM che peraltro in trasferta ha ...