Papa Francesco ricoverato per laparotomia | cosa significa e come si pratica

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) –sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di. Intervento che è “conseguenza della precedente operazione a cui si era sottoposto che nel 25-30% dei casi può portare allo sviluppo di un laparocele, ovvero un’ernia che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale”. A fare il punto, sull’operazione a cui si sottoporrà Bergoglio nel pomeriggio al Gemelli, per l’Adnkronos Salute è Marco Scatizzi, presidente dell’Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) che aggiunge: “Quindi è un problema secondario su un paziente già operato e si provvederà con unaper rimettere dentro le viscere con l’uso di una protesi”. Laè un’incisione chirurgica per guadagnare l’accesso alla cavità ...

Nel pomeriggio è andato in Vaticano per una visita aÈ stata una giornata di appuntamenti istituzionali a Roma per il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky . Con un apparato di ...Vladimir Putin 'non vuole incontrare né il cardinal Zuppi, né'. L'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, spiega perché la missione di pacere del Vaticano che ha incontrato il favore di Kiev non trova la stessa accoglienza a ...andrà al Gemelli, previsto un ricoveroalla struttura geriatrica del policlinico Gemelli dove è già stato ieri. A quanto apprende l'Ansa, per Bergoglio è previsto un intervento con un ricovero di almeno due giorni.

(Adnkronos) – Papa Francesco sarà sottoposto in anestesia generale a un intervento chirurgico di laparotomia. Intervento che è “conseguenza della precedente operazione a cui si era sottoposto che nel ...Papa Francesco Papa Francesco sarà operato all'Ospedale Gemelli nel pomeriggio di Mercoledì 7 Giugno all'addome, in anestesia generale. Il Pontefice si trova dunque di nuovo al CeMi, la struttura geri ...