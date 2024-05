Chi è Joselu - l’eroe che ha portato il Real Madrid in finale di Champions League

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Entrato a dieci minuti dalla fine, decide con una splendida doppietta, la semicon il Bayern Monaco, diventando l’uomo della provvidenza per Ancelotti E’ entrato all’81’ al posto di Valverde e in meno di dieci minuti, con la sua doppietta, ha ribaltato il risultato ed ha regalato alla diciottesimadidella sua storia.è l’uomo della provvidenza: il “man of the match” e probabilmente della storia. Ha cambiato le sorti della partita, ed ha trascinato la squadra di Ancelotti, proprio mentre le forze sembravano venir meno ed il Bayern Monaco era ad un passo dalla, autore di una doppietta nella semidi ...

2024-04-28 01:21:58 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport : Igor Tudor è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria di misura della Lazio in casa contro il Verona decisa dalla rete del rientrante ...

Le parole di Edin Terzic , allenatore del Borussia Dortmund , in conferenza stampa in vista della partita contro il PSG Edin Terzic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League tra Borussia Dortmund e PSG. PSG – «Dopo la ...

Serie A in Europa, otto o nove squadre / Ecco tutte le combinazioni possibili (8 maggio 2024) - Serie A in Europa, otto o nove squadre / Ecco tutte le combinazioni possibili (8 maggio 2024) - Serie A in Europa, otto o nove squadre Ecco tutte le combinazioni possibili per le squadre del massimo campionato italiano (8 maggio 2024) ...

Le combinazioni per il 2024-2025: lunedì è sfumata la possibilità delle dieci squadre in Europa - Le combinazioni per il 2024-2025: lunedì è sfumata la possibilità delle dieci squadre in Europa - Il sogno delle dieci squadre italiane nelle coppe europee della prossima stagione è sfumato ufficialmente lunedì sera, con il pareggio dell’Udinese, firmato Success all’ultimo respiro contro il Napoli ...

Serie A, sfumato il sogno delle “dieci sorelle” in Europa: niente doppia cifra, ma otto o nove squadre è possibile - Serie A, sfumato il sogno delle “dieci sorelle” in Europa: niente doppia cifra, ma otto o nove squadre è possibile - Gli incroci sono molteplici e non semplici, ma l'unica certezza è che non potrà essere raggiunta la doppia cifra di rappresentanti nelle coppe dopo il pareggio del Napoli a Udine, con gli azzurri mate ...