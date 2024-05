Beltran decisivo per la finale della Fiorentina - la dedica che non ti aspetti | “Grazie a Batigol”

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Lucasha calciato dal dischetto il tiro che è valso ladi Conference per latornata da Bruges con un pareggio determinante per il passaggio del turno: "Non ho sentito la pressione, ho seguito i consigli giusti", tra cui quello di un certo Batistuta.

AGI - La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtu' del 3-2 dell'andata, vale per Biraghi e compagni la possibilita' di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la ...

Evvai! Fiorentina di nuovo in finale di Conference League. La manona di Terracciano al 94' su tiro di Vanaken e il piede forte e deciso di Beltran , dal dischetto, assicurano il pari ai viola. Che staccano il biglietto per Atene: il 29 maggio ...

Conference League | La Fiorentina è in finale, eliminato il Club Brugge nella doppia sfida - Conference League | La Fiorentina è in finale, eliminato il Club Brugge nella doppia sfida - Reazione immediata dei viola che sfiorano il pareggio due volte nella stessa azione: imbucata importante per Nico Gonzalez che si fa ipnotizzare dal portiere, ribatte beltran che va a ... che stacca ...

BELTRAN, Finale obiettivo. Spero in altri momenti così - beltran, finale obiettivo. Spero in altri momenti così - Lucas beltran ha parlato al sito ufficiale viola nel post partita di Club Brugge-Fiorentina: "Una felicità bellissima. Siamo di nuovo in finale, era il nsotro obiettivo. Abbiamo fatto ...

Club Brugge-Fiorentina, Italiano: "Che traguardo, due finali di Conference in due anni" - Club Brugge-Fiorentina, Italiano: "Che traguardo, due finali di Conference in due anni" - Merito del 3-2 ottenuto al Franchi e, soprattutto, dell'1-1 strappato nel finale sul campo del Bruges. Una grande prestazione quella dei violi, frenati dai legni (ben tre) ma qualificati alla ...