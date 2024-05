Omolesbobitransfobia | dieci punti per un’azione politica in chiave antidiscriminatoria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il 17 maggio 2024, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale contro l’, le Associazioni e gli Enti che partecipano al Tavolo permanente istituito dal Comune di Bergamo presenteranno alla cittadinanza ed agli organi di informazione, il documento di impegno alla realizzazione di un programma, in, finalizzato al contrasto ad ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, di genere, di orientamento sessuale, d’identità di genere e per disabilità. L’evento si terrà, a Bergamo, nella Sala Ferruccio Galmozzi in via Torquato Tasso 4, alle 18. Nell’occasione le Associazioni e gli Enti che partecipano al Tavolo illustreranno idi cui si compone il programma. A seguire saranno raccolte le sottoscrizioni di tutte le persone ...