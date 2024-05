Basket femminile - Venezia e Schio volano in finale scudetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Serata di playoff per la Serie A1die serata di gara-2 per le semifinali. A provare a chiudere il discorso, dopo le vittorie in gara-1, la Reyer, mentre a puntare a portare la serie a un altro atto erano Campobasso e Ragusa. Ecco come è andata. LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO – UMANA REYER63-66 Il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con le padrone di casa che provano a dettare i ritmi del match, ma dopo aver faticato a trovare la via del canestro si sbloccache si rifà sotto, trova il canestro del sorpasso con una giocata da tre punti di Fassina e va al primo stop avanti 14-15. Venete che cercano l’allungo a inizio secondo quarto e toccano il +10 con la tripla di Kuier dopo 3 minuti di gioco. Accorcia Campobasso, ma un canestro ...