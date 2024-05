Joselu - il Real trova il bomber | l’eroe improbabile di Ancelotti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) – José Luís Sanmartín Mato. Per tutti,. E' lui, centravanti di 34 anni, l'eroe delMadrid nella Champions League 2023-2024. L'attaccante di scorta firma una doppietta incredibile in 5 minuti e ribalta la semifinale contro il Bayern Monaco: 2-1 per la squadra di Carloe blancos in finale, un'altra volta.

