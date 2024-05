Basket - Fenerbahce e Olympiacos volano alla Final Four di Eurolega Battute Monaco e Barcellona

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Mancavano due nomi per leche si disputeranno dal 24 al 26 maggioMercedes-Benz Arena di Berlino. E con Real Madrid e Panathinaikos già qualificate, a giocarsi gli ultimi due posti in gara-5 erano. Ecco come è andata. ASBEKO ISTANBUL 79-80 L’equilibrio e la tensione delle prime quattro sfide si conferma anche nell’avvio di gara-5, con i turchi che segnano i primi due canestri, ma poi ilrisponde, pur essendo sempre costretto a inseguire. Si segna poco nel primo quarto e a poco meno di 3 minuti dal primo stop è Okobo a regalare il primo vantaggio ai francesi.che tocca anche il +4, ma poi chiude i primi 10 ...

