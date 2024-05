Champions - Real Madrid in finale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 23.01batte Bayern 2-1 e va in. Partita godibilissima. Al 13' Vinicius colpisce il palo, irrompe Rodrygo,parata da copertina di Neuer. Occasioni per Kane e ancora Vinicius. Nella ripresa ci prova Rodrygo,poi tocca a Neuer dire no a Vinicius. Si affaccia il Bayern. Lunin respinge Musiala. Al 67' Davies converge e scarica la sassata che vale lo 0-1. Forcing del, Vinicius dal limite,Neuer impacciato,tap-in di Joselu (subentrato all'81') all'88'. Al 92' lo stesso 34enne decide partita e qualificazione su assist di Rudiger.