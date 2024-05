“Nessuno spot contro l’incontinenza” - Enrico Mentana mette il punto allo scontro con Lilli Gruber

Com'è finita tra Enrico Mentana, Lilli Gruber e La7: "Accusati di cose non vere" - Com'è finita tra Enrico mentana, Lilli Gruber e La7: "Accusati di cose non vere" - Ma nell'edizione serale del Tg di oggi, 8 maggio, lo stesso mentana ha prolungato l'attesa per conoscere la verità sulla lite, ridimensionandola allo stesso tempo: "Vi racconteremo alla fine il lieto ...

Mentana al Tg: «Ci scusiamo ma siamo stati accusati di qualcosa che non è vero» - mentana al Tg: «Ci scusiamo ma siamo stati accusati di qualcosa che non è vero» - «Ci scusiamo con tutti quelli che si possono essere sentiti toccati negativamente da questa polemica, che è nata però perché siamo stati accusati di qualcosa che non è vero». Così il direttore del tgL ...