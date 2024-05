Il Real Madrid la ribalta in tre minuti e va in finale di Champions | 2-1 sul Bayern Monaco - decisiva la doppietta di Joselu

Il Real Madrid è la seconda finalista della Champions League . Le merengues hanno sconfitto il Bayern Monaco per 2-1 di fronte al proprio pubblico del Santiago Bernabeu, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto settimana scorsa in Germania. I tedeschi ...

CHAMPIONS, Joselu ribalta il Bayern: Real Madrid in finale - CHAMPIONS, Joselu ribalta il Bayern: real Madrid in finale - Il real Madrid è in finale di Champions League per la 18esima volta nella sua storia. Al Bernabeu i Blancos superano 2-1 il Bayern monaco in rimonta, con una pazzesca doppietta di Joselu che nel giro ...

Champions, la finale sarà Borussia Dortmund-Real Madrid:; chi vincerà - Champions, la finale sarà Borussia Dortmund-real Madrid:; chi vincerà - Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori d ...

Joselu manda il Real Madrid nella finale di Wembley - Joselu manda il real Madrid nella finale di Wembley - Per la 18a volta nella storia il real Madrid potrà andare a caccia della coppa dalle grandi orecchie, già conquistata a 14 riprese. Dopo un anno di pausa, le Merengues hanno centrato la finale di Cham ...