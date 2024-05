Incidente a Fuorigrotta - muore Rita Granata dopo 3 giorni di agonia

E’ morta Rita Granata - la ragazza investita a Fuorigrotta mentre scendeva dal taxi (Adnkronos) – Non ce l'ha fatta Rita Granata, la 27enne napoletana investita da un'auto domenica notte in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli mentre scendeva da un taxi. La giovane era rimasta gravemente feRita, dopo essere stata ...

E’ morta Rita Granata - la ragazza investita a Fuorigrotta mentre scendeva dal taxi La 27enne napoletana era ricoverata in gravi condizioni da domenica ed era stata operata Non ce l'ha fatta Rita Granata, la 27enne napoletana investita da un'auto domenica notte in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli mentre scendeva da ...