Champions League - Real Madrid-Bayern Monaco 2-1 | blancos in finale

(Di mercoledì 8 maggio 2024)(Spagna), 8 maggio 2024 - Il 2-2 della gara di andata rimetteva la questione tutta al secondo round e lo spettacolo al Bernabeu non è mancato nonostante un primo tempo senza reti soprattutto grazie a un super Neuer: le cose nel corso della partita non sarebbero andate così. Nella ripresa la contesa trasi sblocca a favore di quest'ultimo, in gol con Davies, subentrato nel primo tempo all'infortunato Gnabry: anche in questo caso, non tutte le mosse di Tuchel avrebbero avuto la stessa fortuna. Proprio il canadese si sarebbe macchiato dell'autogol poi annullato da Marciniak per fallo di Nacho. E' l'episodio che fa cambiare la partita, insieme alle sostituzioni: quelle di Ancelotti pagano dividendi, con Joselu cheizza due gol in 4', mentre quelle di ...

