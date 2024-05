Il Real Madrid vola in finale di Champions! Joselu ribalta il Bayern al 91' - 2-1 incredibile al Bernabeu

La doppietta di Joselu decide l'incontro con i tedeschi nel finale . A Wembley ci vanno i blancos. Decisiva l'intuizione di Ancelotti, la sostituzione per giocarsi tutto ribalta i bavaresi in tre minuti.Continua a leggere

Il Real Madrid è la seconda finalista della Champions League. Le merengues hanno sconfitto il Bayern Monaco per 2-1 di fronte al proprio pubblico del Santiago Bernabeu, dopo il pareggio per 2-2 ottenuto settimana scorsa in Germania. I tedeschi ...