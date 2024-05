Caso Scurati - la Rai invia una lettera di contestazione a Serena Bortone per il suo post Usigrai | Inaccettabile

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'ad Sergio: atto dovuto. Dure le reazioni dell'opposizione, «atto arrogante e minaccioso» accusano i dem in VigilanzaL'ad Sergio: atto dovuto. Dure le reazioni dell'opposizione, «atto arrogante e minaccioso» accusano i dem in VigilanzaL'ad Sergio: atto dovuto. Dure le reazioni dell'opposizione, «atto arrogante e minaccioso» accusano i dem in Vigilanza