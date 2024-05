Dodo ESALTA la Fiorentina | Quei minuti di recupero erano stati PERICOLOSI Contento per la FINALE

Conference League | La Fiorentina è in finale, eliminato il Club Brugge nella doppia sfida - Conference League | La Fiorentina è in finale, eliminato il Club Brugge nella doppia sfida - Finisce in pareggio il ritorno tra le due squadre, con la Fiorentina che stacca il pass per la finale del 29 maggio, in attesa dell'altra sfida in programma domani tra Olympiakos e Aston Villa. Il ...

TERRACCIANO, Questa finale per Barone: ce la meritiamo - TERRACCIANO, Questa finale per Barone: ce la meritiamo - Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato al sito ufficiale del club nel post partita. Queste le sue parole sulla parata: "Sono felicissimo perché ...

TWEET - Italiano porta la Fiorentina nuovamente in finale di Conference, Auriemma: "E c'è chi pensa non sia in grado di allenare il Napoli" - TWEET - Italiano porta la Fiorentina nuovamente in finale di Conference, Auriemma: "E c'è chi pensa non sia in grado di allenare il Napoli" - Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato su X la finale di Conference League ottenuta dalla Fiorentina: "E c’è ancora chi pensa che Italiano non sia in grado di allenare il Napoli".