Bruges-Fiorentina 1-1 - viola in finale di Conference

(Di mercoledì 8 maggio 2024)(BELGIO) (ITALPRESS) – Laconquista ladiLeague di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro ilche, in virtù del 3-2 dell’andata, vale per Biraghi e compagni la possibilità di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la sconfitta di Praga dello scorso anno contro il West Ham. Al momentaneo vantaggio di Vanaken ha risposto su rigore Beltran, alla sua quarta rete nella competizione. Avvio timido da parte della, che commette qualche errore di troppo in fase di gestione palla, con ilche al 20? trova la rete del vantaggio: è Vanaken a muoversi bene sulla trequartie a mettere in mezzo un cross che non viene toccato da nessun giocatore e si infila dove Terracciano non può ...

(Adnkronos) – Impresa della Fiorentina contro il Bruges nella semi finale di ritorno di Conference League : 1-1 in Belgio e i viola sono per il secondo anno di seguito in finale dopo il 3-2 conquistato all'andata. A decidere, il rigore di Beltran ...

