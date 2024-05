Sotto inchiesta per avere violato la legge sui soldi ai partiti quattro leader come Schlein - Cont - Salvini e Fratoianni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sono irregolari e violano lagli ultimi bilanci depositati da Elly, Giuseppee, Nicolae Matteoe da altre 20 liste ominori. Lo ha comunicato al Parlamento la Commissione (indipendente) di garanzia degli statuti e per la trasparenza e ilrollo dei rendii deipolitici che ha il compito perdirollare la regolarità dei documentiabili di, associazioni e fondazioni politicheestando la violazione die comminando anche pesanti sanzioni. Il rapporto di valutazione dei bilanci 2022 deiè appena stato pubblicato sul sito di ...

precipita Aereo ultraleggero , due morti . La tragedia si è consumata oggi nel primo pomeriggio in zona Vejano, nel Viterbese. Le vittime sarebbero un uomo di 60 anni e uno di 61. ...

Il Pd lancia la campagna sulla sanità: “Discutere e approvare subito la 'legge Schlein'” - Il Pd lancia la campagna sulla sanità: “Discutere e approvare subito la 'legge Schlein'” - Il partito chiede “al governo e alla maggioranza di calendarizzare al più presto la proposta di legge” che vuole destinare almeno il 7,5% del Pil nazionale ...

Elezioni europee 2024. Ops, i partiti si sono scordati di scrivere i programmi - Elezioni europee 2024. Ops, i partiti si sono scordati di scrivere i programmi - Sul sito del Pd c’è quello di cinque anni fa, FdI ha quello delle politiche ’22, la Lega e gli europeisti Renzi-Bonino niente, i Cinque stelle un manifesto ...

Elezioni Europee 2024, la guida completa: come e quando si vota - Elezioni Europee 2024, la guida completa: come e quando si vota - Come stabilito dalla legge elettorale europea, tutti i Paesi membri dell'Unione devono utilizzare un sistema elettorale proporzionale, che assicura alle diverse liste un numero di posti proporzionale ...