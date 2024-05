Ancelotti trasforma Joselu in Benzema - Joselu è il Petagna del Real Madrid rimonta e va in finale

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ine ilva ancora inChampions.è ildele sai cosa bevi. Ilancora una volta ribalta la partita e vince una partita che sembrava perduta. Al minuto 87 il Bayern era in vantaggio 0-1 con gol di Alphonso Davies. Poi succede l’impensabile. Neuer – fin lì il migliore dei suoi – non blocca un tiro piuttosto innocuo di Vinicius eè lesto e bravo a ribattere in rete. Tre minuti e(ancora lui) raddoppia solo a porta vuota su cross di Rudiger. Inizialmente segnalato ...

