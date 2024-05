Real in finale | doppio Joselu grazie alla Var - dubbi per il gol annullato al Bayern Finale 2-1

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un’altradi Champions League per Carlo AncelottiUn’altradi Champions League per Carlo Ancelotti

Real Madrid Bayern Monaco 2-1, al Bernabeu tutto può succedere: Joselu manda Ancelotti in finale di Champions League - Real Madrid Bayern Monaco 2-1, al Bernabeu tutto può succedere: Joselu manda Ancelotti in finale di champions League - Real Madrid Bayern Monaco 2-1, al Bernabeu tutto può succedere: Joselu manda Ancelotti in finale di champions League. Il tabellino Un finale di partita clamoroso, destinato ad entrare nella storia ...

