Duello sul premierato - pioggia di emendamenti Meloni difende la riform - il Pd chiama la piazza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 maggio 2024 – Il fossato scavato da Elly Schlein l’ha messa dinanzi a una cruda realtà: l’opposizione punta tutte le sue fiches sul referendum, nella convinzione di vincerlo. E siccome l’esito è nel novero delle cose possibili, Giorgianel giorno dell’esordio nell’Aula del Senato delcambia il modello di propaganda: non più la polemica strillata, ma il confronto sui temi concreti: "Siamo entrati in punta di piedi, non a gamba tesa. Non abbiamo stravolto la Costituzione, cambiamo appena 7 articoli. Perché vogliamo il dialogo purché non sia dilatorio". L’obiettivo è palese: rovesciare sull’opposizione la responsabilità del mancato confronto. Davanti a una platea eterogenea che va dagli imprenditori agli accademici per arrivare agli sportivi (due nomi: Filippo Magnini e Elisa di Francisca) e agli artisti (spiccano Pupo e ...