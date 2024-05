Andy Murray verso il rientro | wild card a Ginevra dopo l’infortunio di Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024)ha ricevuto unaper partecipare al torneo ATP 250 di, torneo che andrà in scena sulla terra rossa della località svizzera dal 18 al 25 maggio. Il tennista britannico ritornerà dunque in campoaver perso contro Machac al terzo turno del Masters 1000 di, vittima di una rottura dei legamenti della caviglia. L’ex numero 1 del mondo sembra avere rifiutato l’intervento chirurgico, che avrebbe allungato i tempi di recupero.punta a recuperare in vista di Roland Garros, di Wimbledon e delle Olimpiadi, con l’intento di chiudere nel miglior modo possibile i suoi ultimi impegni agonistici, visto che con buona probabilità si ritirerà al termine di questa stagione. Nella entry list di ...