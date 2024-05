Real Madrid-Bayern Monaco - MOVIOLA LIVE | Nacho spinge Kimmic - gol annullato tra le proteste

Stasera il match di Champions League 2023/2024 tra REAL MADRID Bayern Monaco : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Bayern Monaco e REAL MADRID si affrontano nel match valido per la Champions League. REAL MADRID Bayern Monaco LIVE : sintesi e ...

Real Madrid-Bayern Monaco 0-0: palo di Vinicius, sulla ribattuta Neuer nega il gol a Rodrygo - real Madrid-Bayern monaco 0-0: palo di Vinicius, sulla ribattuta Neuer nega il gol a Rodrygo - È il grande giorno: stasera andrà in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra real Madrid e Bayern monaco. Si riparte dal ...

Fiorentina in finale, Italia regina del ranking: avessimo il Bernabeu... - Fiorentina in finale, Italia regina del ranking: avessimo il Bernabeu... - Il calcio tricolore, nonostante tutto, tiene botta. Ma sugli impianti non ci siamo. Solo Juventus, Atalanta, Udinese e Sassuolo hanno il loro impianto ...

Tante occasioni: Neuer tiene in piedi il Bayern, 0-0 col Real all'intervallo - Tante occasioni: Neuer tiene in piedi il Bayern, 0-0 col real all'intervallo - Il primo tempo di real Madrid-Bayern monaco, semifinale di ritorno della Champions League, termina sul risultato di 0-0. Finisse così al novantesimo, si andrebbe ai supplementari considerato il 2-2 ...