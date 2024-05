ATP Roma 2024 | Francesco Passaro - dal baratro alla rimonta contro Arthur Rinderknech Poi la sospensione per pioggia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Non termina oggi il match tra. L’italiano e il francese, infatti, vengono fermati sul punteggio di 7-6(3) 5-6 a favore del transalpino, ma con il servizio a favore dell’azzurro per allungare il match al terzo. Il tutto in un’atmosfera perennemente variabile sul Pietrangeli, ma sempre di grande sostegno a favore dell’unico dei nostri giocatori capace di superare le qualificazioni per il tabellone principale degli Internazionali d’Italia. All’atto pratico, sul Pietrangeli non succede (quasi) nulla di rilevante nel primo set. I due soli game lottati, infatti, sono il primo e il sesto, l’uno sul servizio di, l’altro su quello di. Si va in entrambi casi ai vantaggi, ma senza palle break a disposizione. Quando il set si fa caldo ...

Francesco Passaro , numero 240 del Ranking ATP, sfida il coetaneo classe 2001 Duje Ajdukovic che lo precede in classifica di 111 posizioni. Lunedì l’azzurro però ha sconfitto l’americano Kovacevic, numero 89, in due set, per cui non diamo grande ...

Internazionali d'Italia, 6 azzurri oggi in campo nel primo turno - Internazionali d'Italia, 6 azzurri oggi in campo nel primo turno - Sul Pietrangeli, infine, torna in campo francesco passaro che ha superato le qualificazioni e giocherà il terzo match in tre giorni. Il perugino, n.240 del mondo, si scontrerà per la prima volta con ...

Roma, 12 azzurri in campo: via con Darderi-Shapovalov. Alle 19 Fognini d'assalto contro Evans - Roma, 12 azzurri in campo: via con Darderi-Shapovalov. Alle 19 Fognini d'assalto contro Evans - Debutto tosto per Luciano alle 11 sul Centrale. Dopo Osaka-Burel il match Bronzetti-Kenin. Nella sessione serale anche Errani-Anisimova. Sulla Grand Stand Arena Cobolli-Marterer, Brancaccio-Siniakova, ...

Internazionali d'Italia, sei azzurri oggi in campo nel primo turno - Internazionali d'Italia, sei azzurri oggi in campo nel primo turno - Saranno sei i tennisti italiani in campo oggi nel primo turno degli Internazionali d'Italia a Roma. Luciano Darderi avrà l'onore di aprire il programma del Centrale nella prima giornata del main draw ...