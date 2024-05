Pallanuoto - la finale scudetto sarà tra Pro Recco e RN Savona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo tredici anni torna il derby ligure comeper la Serie A1 dimaschile: la Pro, che conquista per la diciottesima volta consecutiva l’ultimo atto per andare a prendersi il titolo, sfiderà infatti la Rari Nantes. Il 22 maggio cigara-1, poi il 25 gara-2 ed eventualmente il 29 gara-3. I recchelini non hanno avuto nessun patema a battere in gara-2 l’Ortigia in trasferta per 18-11 sfruttando i soliti Zalanki e Condemi scatenati, mentre c’è stato poco da fare per Tempesti e compagni. Il match più atteso era quello tra AN Brescia e, con i padroni di casa che andavano a caccia di gara-3: la banda di Bovo, vincitrice della Coppa Italia, nonostante un match durissimo e fatto soprattutto di tanta difesa, non è riuscita a ...