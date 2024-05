Affari Tuoi - Gianluca accetta l' offerta | la storia dei baffoni di Luciano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Archiviata l'avventura della coppia toscana (Qui per scoprire cosa è accaduto), questa volta è toccato a, dal Friuli-Venezia Giulia, mettersi in gioco ad. Accanto al concorrente c'era suo padre, il quale non è passato inosservato con i suoiimportanti. È venuta fuori unainteressante riguardo il papà dipuntata 8 maggio 2024, ladeidel padre del concorrente Direttamente da ValBruna, un paesino della provincia di Udine che conta circa 900 abitanti, sono arrivati i protagonisti della puntata dell'8 maggio di, che di mestiere è un impiegato bancario, e ...