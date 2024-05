Morta 27enne investita a Fuorigrotta mentre scendeva dal taxi | tre giorni di agonia dopo un balzo di 30 metri

Napoli, investita sotto casa dopo essere scesa dal taxi: 27enne di Fuorigrotta morta dopo 3 giorni di agonia - Napoli, investita sotto casa dopo essere scesa dal taxi: 27enne di Fuorigrotta morta dopo 3 giorni di agonia - Rita Granata, 27 anni del quartiere napoletano di Fuorigrotta, si è spenta oggi pomeriggio. Era stata investita all’alba di domenica mentre rientrava dopo una serata in discoteca con le amiche. Rita ...

Mangia ovuli di droga per sfuggire al controllo: 27enne si sente male e muore di overdose in strada - Mangia ovuli di droga per sfuggire al controllo: 27enne si sente male e muore di overdose in strada - Si era mostrato collaborativo davanti alle forze dell'ordine mentre eseguivano il controllo identificativo. Poco dopo il 27enne si è accasciato per strada ed è morto: aveva ingerito ovuli con ...