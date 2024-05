Addio a Giovanna Marini - voce della canzone popolare | la collaborazione con De Gregori

"Saremo per sempre riconoscenti a Giovanna Marini , per il suo lavoro di ricerca prezioso ed anche coraggioso. Perdiamo un'autentica cantastorie". Lo scrive Angelo Branduardi tra i tanti che dicono Addio sui social a Giovanna Marini , scomparsa oggi a ...

E’ morta a 87 anni Giovanna Marini. Compositrice, cantante, ricercatrice e didatta, Giovanna Marini ha fatto con la musica di tradizione orale quello che Calvino ha fatto con le fiabe. […] The post Addio a Giovanna Marini first appeared on il ...