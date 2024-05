WTA Roma 2024 - Elisabetta Cocciaretto sotto 2-5 con Zarazua prima della pioggia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Laè ristoratrice per: sospeso e rinviato a domani il match che vede protagonista l’azzurra contro la messicana Renata. Al momento dello stop la tennista italiana era2-5 nel primo set, score maturato in mezz’ora di gioco, con la centramericana pronta ad andare a servire per incamerare la partita d’apertura del confronto. L’azzurra aveva tenuto il servizio in apertura di match, poi la messicana aveva infilato cinque giochi di fila, togliendo la battuta aa zero sia nel terzo che nel quinto game, con un parziale di 20 punti a 5 che aveva indirizzato nitidamente il set. L’azzurra aveva poi tenuto il servizio a trentadello stop, divenuto definitivo in tarda serata. La messicana aveva vinto, fino alla ...

La finale di del WTA di Rouen giocata dalla polacca classe 1992 Magda Linette è arrivata quasi dal nulla, nel senso che la sua forma non era particolarmente brillante e che sulla terra non aveva mai fatto grandi risultati e una finale a livello WTA ...

Elisabetta Cocciaretto non va oltre al primo turno del WTA 1000 di Madrid . L’azzurra ha ceduto a Magda Linette , finalista la scorsa settimana a Rouen, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in due ore e dieci minuti di match. L’azzurra è calata alla ...

tennis, Internazionali: pioggia al Foro Italico, sospesi tutti i match - tennis, Internazionali: pioggia al Foro Italico, sospesi tutti i match - La pioggia che ha colpito Roma costringe gli organizzatori degli Internazionali BNL d'Italia a cancellare i match in programma. Tra questi anche quelli ...

WTA Roma 2024, si completa il primo turno. Sei azzurre in campo, Cocciaretto con Zarazua - WTA Roma 2024, si completa il primo turno. Sei azzurre in campo, cocciaretto con Zarazua - Sei le azzurre che domani avranno spazio in campo, con elisabetta cocciaretto e Nuria Brancaccio sul Grand Stand. Per la prima c’è la qualificata Renata Zarazua, che non affronta da un anno e mezzo, ...

WTA Roma, Cocciaretto non si nasconde: “Voglio fare bene qui e qualificarmi per le Olimpiadi” [ESCLUSIVA] - WTA Roma, cocciaretto non si nasconde: “Voglio fare bene qui e qualificarmi per le Olimpiadi” [ESCLUSIVA] - La giocatrice anconetana ha pochi dubbi sui suoi obiettivi: “Mettermi alla prova sull’erba ed avere più continuità nei prossimi tornei.” ...